Озеро в виде сердца / © Associated Press

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Личная жизнь — не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе — 23-29 ноября?

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Овен

Овнам свойственна стремительность: они не только действуют, но и делают выводы очень быстро, не всегда продумав их до конца. Вот и сейчас, когда в их окружении появится незнакомый человек противоположного пола, они практически сразу же решат, что он им не подходит, и — гарантировано ошибутся.

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Потому звезды настоятельно рекомендуют им присмотреться к новому знакомому повнимательнее и не делать скоропалительных заключений — иначе они могут потерять блестящий шанс встретить свою судьбу, что станет для них непростительным промахом.

Козерог

Козерогов связывают с их нынешним партнером давние и доверительные отношения, поэтому, услышав нелицеприятные слухи об этом человеке, им не стоит верить в них сразу же и безоговорочно.

Прежде чем сделать какие-либо — особенно судьбоносные — выводы, нужно спокойно и без спешки проверить все факты и, установить истину, а уж потом решать, как поступить в каждом конкретном случае. Неоправданная поспешность может не только нанести близкому человеку несправедливую обиду, но и — окончательно — и бесповоротно — испортить отношения с ним.

Водолей

Водолеям, которые решили расстаться с близким человеком, с которым они живут давно и, как им казалось, счастливо, не стоит торопиться с таким отчаянным шагом. После него вернуть былые — доверительные — отношения уже не удастся, поэтому стоит как следует подумать, нужно ли терять человека, который за долгие годы стал не только партнером, но и настоящим другом, только потому, что представителям знака захотелось новизны в личной жизни.

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Прежде чем принять окончательный вердикт, неплохо было бы вернуться в прошлое и вспомнить все то хорошее, что связывало представителей знака с любимым человеком.

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