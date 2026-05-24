Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет 25-31 мая

© Associated Press

Реклама

Личная жизнь — не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе –? 25-31 мая

Рак

Ракам, которые в плане личных отношений временно находятся не у дел, не стоит воспринимать не как вынужденное одиночество наказание судьбы, а как стартовую «площадку» для будущих отношений. В это время можно — и нужно — сменить имидж, заняться своей физической формой. Не лишним будет и отдых — особенно у моря, результатом которого станет загар — он добавит представительницам знака привлекательности. Тогда появление нового знакомого, которое состоится в самое ближайшее время, можно будет встретить во всеоружии.

Реклама

Дева

Девам, чьи отношения с некогда любимым человеком в последнее время держатся буквально на волоске, не стоит воспринимать вероятное расставание как личную трагедию. Наоборот, оно закроет старую страницу их жизни и откроет новую, более удачную и счастливую. Но для новой любви желательно «расчистить» место, а, значит, с прежним партнером придется расстаться. Что же до представителей знака, то они не только ничего не потеряют, но и приобретут — во всяком случае, дышать им после разрыва станет гораздо легче.

Скорпион

Скорпионам, чья вторая половинка уже довольно продолжительное время живет за рубежом, самое главное — не потерять веру в то, что чувства этого человека также сильны, как и прежде. Возможно, он не так часто может об этом говорить — или подтверждать свое отношение делами, — но это не значит, что оно изменилось или, тем более, пошло на спад. Просто время — и обстоятельства — в данный момент не благоприятствуют яркому выражению эмоций, это надо учесть и не требовать от своего партнера слишком многого — главное, что он любить так же сильно, как и раньше.

Читайте также:

Новости партнеров