Озеро в виде сердца / © Associated Press

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Личная жизнь — не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе 26 октября — 1 ноября?

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Овен

Овнам, которые торопятся всегда и везде, хотя бы иногда нужно немного притормозить — особенно, если это касается серезных жизненных событий.

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Сейчас они решили официально оформить отношения с любимым человеком и настаивают на том, чтобы все произошло как можно быстрее.

Зачем нужна такая срочность, скорее всего, неизвестно даже им самим, но представители знака, увидев цель, как правило, не замечают препятствий, а, значит, никто кроме них самих не сможет их остановить, так что лучший способ для них — обратиться к собственному внутреннему голосу.

Дева

Девам, которые уже успеют пожалеть о том, что наговорили грубостей близкому человеку и поставили отношения с ним на грань расставания, и хотели бы извиниться и помириться, но не знают, как это сделать.

Звезды считают, что самый оптимальный способ — он же самый простой: не стоит тянуть, надеясь, что все наладится само по себе.

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Желательно поговорить со своим партнером, признав, что были неправы, а заодно рассказав ему о своем желании наладить отношения. — можно дать стопроцентную гарантию того, что он с радостью воспримет такое предложение.

Весы

Весы смогут на собственном опыте убедиться в том, что расстояние для чувств — разумеется, если они не показные и поверхностные, а настоящие — помехой не являются.

Уже довольно продолжительное время — по совершенно объективным причинам — они находятся в разлуке с любимым человеком, но это не только не разрушает их отношения, но и, наоборот, улучшает их.

Ну, а долгожданная встреча, которая вполне может состояться на этой неделе, станет доказательством справедливости этого — впрочем, весьма нехитрого — утверждения.

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