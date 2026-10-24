Деньги / © Associated Press

Реклама

Хорошо, когда их много, и очень плохо, когда их мало, и тут день на день не приходится. Неудивительно, что хочется знать, когда же — наконец! — можно рассчитывать на материальную прибыль.

Так кого ждет финансовый успех на этой неделе — 26 октября — 1 ноября?

Реклама

Овен

Дела, за которые придется взяться в это время, должны быть поистине грандиозными — только так на них удастся заработать, мелкие и незначительные задачами окажутся пустой тратой времени и сил.

Реклама

Телец

Профессиональный — а, значит, и финансовый — успех ждет тех, кто сможет работать по заранее составленному четкому плану, не отвлекаясь на постоянные перекуры и пустые разговоры, которые отнимут время и силы.

Близнецы

В случае нехватки финансов –а такое случается и с представителями этого состоятельного знака — стоит обратиться за помощью к близким людям — родным или друзьям, они окажут ее без лишних вопросов и замечаний

Рак

Несмотря на то, что для достижения важной профессиональной — и финансовой цели — осталось всего пару шагов, спешить с ними не стоит: можно совершить досадную ошибку, которая обнулит все старания.

Лев

Неожиданную — а потому особенно приятную — прибыль, которую представители знака получат в это время, важно потратить с умом: например, можно купить вещи, о которых они давно, но пока безнадежно мечтали.

Реклама

Дева

Для представителей знака, которые давно подумывал об очень нужной, но дорогостоящей покупке: есть хорошая новость: их время пришло — все, приобретенное в это время, прослужат верой и правдой долгие годы.

Весы

Время будет особенно дачным для тех, чья профессия связана с творчеством, впрочем, даже технарям желательно решать свои задачи с креативной точки зрения — так им удастся сделать поистине неординарный ход.

Скорпион

Нынешняя неделя — благоприятное время для финансовых операций любой сложности, от незначительных до серьезных, но особенно рекомендуется подписывать договора, рассчитанные на длительную перспективу.

Стрелец

Необходимо тщательно анализировать информацию, которая будет поступать из самых неожиданных источников: она будет важной и полезной в работе, что, в свою очередь, позитивно скажется на заработной плате.

Реклама

Козерог

Не стоит заниматься тем, что заведомо не приносит ни денег, ни удовольствия, это оставит неприятное ощущение потерянного даром времени: избежать его можно, выбрав полезное во всех отношениях дело.

Водолей

Серьезные финансовые решения лучше отложить хотя бы на пару недель, в противном случае можно совершить досадную ошибку, а это повлечет за собой серьезные — в том числе, и материальные — последствия.

Рыбы

Предложение новой должности, которое может поступить в эти дни, окажется по-настоящему перспективным — в карьерном, так и в материальном плане, что можно отвечать на него согласием

Читайте также:

Новости партнеров

Новости партнеров