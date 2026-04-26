Озеро в виде сердца / © Associated Press

Реклама

Личная жизнь — не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе — с 27 апреля по 3 мая?

Овен

Овны — особенно те представители этого страстного знака, которые в последнее время с головой нырнули в новый роман, звезды предостерегают от свойственного им легкомыслия в этих отношениях. Все дело в их серьезности, из-за которой они не станут очередным «пунктом» в списке их увлечений или, как говорят в таких случаях, «донжуанском списке», а окажется очень важным — можно даже сказать, судьбоносным — жизненным моментом. Упустив шанс обрести настоящее счастье, скорее всего, об этом придется серьезно — и очень быстро — пожалеть.

Реклама

Рак

Ракам звезды подарят редкую возможность повторно войти в одну и ту же реку — то есть, попробовать вернуться в отношения, которые какое-то — как продолжительное, так и не очень — время назад имели для них большое значение, но затем сошли на нет. Возможно, педстаивтели знака и сами не знают, почем так произошло, но нынешние события дадут им понять, как исправить ситуацию и вернуть то, что было потеряно — к счастью, не навсегда, а только на время. Главное — не потерять нынешний шанс, который может оказаться последним — еще раз судьба, скорее всего, не расщедрится.

Рыбы

Рыбам, которые не так давно обрели личное счастье, официально оформив отношения с любимым человеком, похоже, уже поняли: глупо надеяться, что, по прошествии медового месяца, все будет складываться само по себе. Совместная жизнь — и особенно это касается решения бытовых вопросов — требует не только постоянного внимания, но и участия обеих сторон, иначе все просто развалится на части. Только взяв все происходящее под контроль, можно будет находить единственно правильный выход из любой сложившейся ситуации, самотек тут недопустим.

