Озеро в виде сердца / © Associated Press

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Личная жизнь — не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе — с 27 июля — 2 августа?

Лев

Львам, которые в последнее время начали замечать, что близкий человек перестал вызывать у них былые — яркие — чувства и эмоции, стоит попытаться понять, почему так происходит. Скорее всего, представители знака скажут, что он не оправдал их — надо сказать, довольно высоких — ожиданий. Но отношения — это всегда результат действия двоих, а, значит, им надо спросить не только — и не столько — со своего партнера, сколько с самих себя. Желательно проанализировать события, произошедшие в последнее время, а затем, сделав выводы, дать второй шанс — как близкому человеку, так и самим себе.

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Дева

Девам, которые не приемлют служебных романов, поскольку они отвлекают от работы и вносят хаос в идеально налаженную профессиональную деятельность, на этой неделе неожиданно для себя могут резко изменить свое мнение. Отношения с кем-то из коллег, которые вспыхнут внезапно, не только не помешают, но и — благодаря появившемуся вдохновению — помогут ему, резко усилив работоспособность. А вот демонстрировать свои романтические чувства окружающим или нет, решать самим представителям знака, хотя, похоже, те и сами обо всем догадаются.

Скорпион

Скорпионам, сколько бы им ни исполнилось лет, не стоит ставить крест на своей личной жизни. Как это часто бывает, новая любовь придет к ним именно в тот момент, когда они, отчаявшись и опустив руки, совершенно не будут этого ждать. Главное — не растеряться и не сделать шаг назад, который может не только не приблизить, но и на некоторое время отдалить перспективу обретения личного счастья. Впрочем, слишком торопиться тоже не стоит: нужно позволить событиям идти своим чередом, все равно все сложится только так, как предопределено судьбой, а никак не иначе.

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