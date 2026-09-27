Озеро в виде сердца / © Associated Press

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Личная жизнь — не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе — 28 сентября — 4 октября?

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Дева

Девам, которые готовы к началу отношений с человеком, вызывающим у них симпатию, не стоит торопиться: демонстрируя навязчивость, они не только не привлекут потенциального партнера, но наоборот, оттолкнут его. Звезды советуют предстаивтелям знака немного схитрить, сделав равнодушный вид. Как ни странно это прозвучит, именно таким образом им удастся его заинтересовать.

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Ну, а дальше –остается только подождать, пока у него сработает «инстинкт охотника» и он сам сделает шаг навстречу: это случится гораздо быстрее, чем ожидают представители знака, но придется немного потерпеть.

Весы

Весам не стоит отчаянно цепляться за отношения, которые уже отжили свое. Насколько бы хорошими и приятными они ни были в прошлом, их время прошло, а, значит, надо спокойно отпустить как их, так и человека, с которым они их связывали. Очень важно приложить максимум усилий для того, чтобы расставание было максимально мирным.

Знаменитая формула «остаться друзьями», несмотря на кажущуюся банальность, дает массу преимуществ: в некогда любимом человеке лучше иметь друга, а не врага. Тем более, что в одиночестве представители знака не останутся — новое знакомство не за горами.

Козерог

Козерогам, которые уже довольно продолжительное время переживают по поводу расставания с близким человеком, звезды приготовили приятный сюрприз знакомство с интересным человеком, легкий флирт с которым может перерасти в серьезные — вплоть до брака –долговременные и, что особенно важно, счастливые отношения.

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Главное — под влиянием плохого настроения и тяжелых мыслей не пропустить такое важное знакомство, потому что подобные шансы судьба дарит не так часто, как хотелось бы, а на этот раз оно и вовсе может оказаться эксклюзивным и больше никогда не повторится.

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