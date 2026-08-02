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Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет 3-9 августа
К звездам можно обращаться с любым вопросом — они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.
Личная жизнь — не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.
Кому повезет в любви на этой неделе — 3-9 августа?
Овен
Овны — если, конечно, они захотят сохранить мир в отношениях — желательно научиться не настаивать на своем во чтобы то ни стало, а — хотя бы иногда — прислушиваться к мнению своего партнера.
Несмотря на то, что представители знака более чем дружелюбны по отношению к окружающим, покладистыми их не назовешь: если они решили, что так будет правильно, переубедить их в обратном не получится. Наступающая неделя в этом смысле исключением не станет — они будут упорствовать в своих заблуждениях, хотя уступка позитивным образом отразилась бы на отношениях.
Стрелец
Стрельцам не стоит игнорировать знаки внимания, которые будет оказывать им человек, находящий в ближайшем круге общения. Так, если раньше он проявлял к предстаивтелям знака исключительно дружескую симпатию, теперь его поведение все больше и больше будет принимать романтический характер.
Звезды советуют обратить внимание на его поведение и не отвечать отказом сразу же — желательно взять хотя бы немного времени на размышление: оно даст возможность проанализировать свои чувства и понять, возможно развитие событий в этом направлении или нет. Отказаться можно всегда, главное впоследствии об этом не пожалеть.
Водолей
Водолеям не стоит ждать, когда человек, которому они симпатизируют, сделает шаг навстречу и признается им в любви: по самым разным причинам они могут на такое объяснение не осмелиться. Поэтому, если представители знака хотят добиться от него ответа — разумеется, положительного — им необходимо проявить инициативу.
В таком случае удастся не только решить наконец-то этот важный вопрос, но и задать тон отношениям, которые начнутся именно с этого момента. Такое положение обеспечит им руководящую роль: то есть, только им придется определять, как будут продвигаться дела дальше.
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