Озеро в виде сердца / © Associated Press

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Личная жизнь — не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе — 30 ноября — 6 декабря?

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Рак

Ракам не стоит ждать «милости от природы», ожидая, когда все сложится как будто бы само по себе — без каких-либо усилий с их стороны. Похоже, пришла пора брать инициативу в свои руки и делать решительные шаги в отношениях с близким человеком.

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Представление о том, что женщина не должна проявлять инициативу, не более чем пережиток прошлого, который не стоит тащить в современную жизнь: поставив цель, нужно действовать, а не выжидать.

Весы

Весам стоит окончательно решить, как будут дальше складываться их отношения с близким человеком. Нерешительность, свойственная представителям знака, давно превратила совместное существование в настоящие «качели», когда сегодня в них праздник, а завтра трагедия, и так — до бесконечности.

Вместо того, чтобы отравлять жизнь себе и любимому человеку, нужно принять решение: возможно, оно покажется сложным, но принесет облегчение.

Стрелец

Стрельцам не стоит тропиться, форсируя начавшиеся недавно отношения, приближая решительные действия со стороны близкого человека.

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Добиться этого не удастся, а вот все испортить — вполне, поэтому имеет смысл сдержать свое нетерпение и «отпустить» ситуацию: развиваясь сама по себе, она уладится наилучшим образом, степень приятности которого они даже не ожидают, так что не стоит «гнать лошадей», спокойствие в достижении целей себя оправдает.

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