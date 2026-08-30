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Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет 31 августа — 6 сентября
К звездам можно обращаться с любым вопросом — они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.
Личная жизнь — не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.
Кому повезет в любви на этой неделе — 31 августа- 6 сентября?
Овен
Овнам, выбирающим между двумя претендентами на свое сердце, а в перспективе и руку, звезды советуют обратить внимание на человека, с которыми, помимо чувств, их связывает общее мировоззрение и совместные интересы.
Химия, которая возникает в таких случаях, через некоторое время перестанет действовать, а вот одни и те же взгляды изменить не удастся — они могут продержатся очень долго, в отдельных случаях — всю жизнь, так что приоритет в данном случае очевиден. Главное — не пренебрегать разумными доводами, предпочтя им мимолетное влечение.
Дева
Девам, испытывающим ностальгию по былым отношениям, возможно, стоит взять ситуацию в свои руки и вернуть то, что они считают безвозвратно потерянным. Они не знают, что любимый ими человек испытывает похожие чувства, но не знает, каким образом приблизиться к представителям знака, которые — при желании — могут выглядеть как Снежная королева на троне.
Поэтому желательно перестать изображать неприступность, а поговорить с партнером начистоту, обсудив все возникшие ранее разногласия — есть вероятность, что в таком случае он из разряда бывших снова перейдет в состояние настоящих и действующих.
Водолей
Водолеи редко задумываются о том, что близкий человек не умеет читать их мысли, а потому может даже не догадываться о том, что они хотят получить от общения с ними. Так что желательно не переживать из-за их «черствости» и отсутствия взаимопонимания, а — хотя бы время от времени — озвучивать ему свои пожелания, не дожидаясь, пока он сам обо всем догадается.
В результате отношения перестанут вызывать недовольство, а, наоборот, довольно быстро нормализуются: подумав над ситуацией, представители знака поймут, что это потребовало не так уж и много усилий.
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