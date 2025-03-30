Гороскоп любви / © Credits

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Личная жизнь — не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе — с 31 марта по 6 апреля?

Близнецы

Близнецам, которые в последнее время, как им кажется, переживают не самые легкие времена в отношениях с любимым человеком, стоит обращать внимание не на слова, в которых он может быть опрометчив м несдержан, а на дела — именно они покажут истинное к ним отношение. А уже из этих фактов нужно делать важные выводы о том, стоит верить партнеру и продолжать встраивать с ним отношения, или нет.

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Весы

Весам, которые никак не могут определиться с тем, на кого из двух симпатичных им людей обратить свое внимание, звезды советуют прислушаться к своему внутреннему голосу. Именно он подскажет, с кем представителям знака буде максимально комфортно — прежде всего, морально, но и материальную — и физиологическую — составляющую не стоит сбрасывать со счетов, так что не стоит игнорировать интуицию.

Рыбы

Рыбам звезды приготовили касающийся личной жизни сюрприз, который поначалу может поставить их в тупик, но при ближайшем рассмотрении окажется, что именно такое развитие событий окажется максимально благоприятным и счастливым для представителей этого любвеобильного знака. Человек, появившийся в их жизни в это время, мгновенно перевернет все с ног на голову и станет единственным претендентом на их руку и сердце.

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