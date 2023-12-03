Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет 4-10 декабря

К звездам можно обращаться с любым вопросом – они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.

Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе – с 4 по 10 декабря?

Рак

Ракам, которые очень любят обижаться на любимого ими человека, на этот раз – впрочем, как и всегда – не стоит торопиться с такой реакцией. Надо дать себе – и ему – время для того, чтобы ситуация успокоилась, а стороны конфликта – остыли. Глядя на случившееся с такой позиции, можно будет понять, что на самом деле ничего серьезного не произошло, а значит, поводов для беспокойства нет – отношения по-прежнему являются крепкими и гармоничными.

Стрелец

Стрельцам, которые поссорились с близким человеком, необходимо приложить максимум усилий для примирения – в конце концов, именно они виноваты в случившемся конфликте, да и переживают они из-за него больше, чем когда-либо. Главное, забыть о поводе, который стал причиной раздора. Им стали подозрения для ревности, которые не имеют под собой реального основания, а значит, и ссориться было ни к чему.

Козерог

Козероги – с большой долей вероятности – встретят человека, который их заинтересует, но какая-то деталь насторожит их, из-за чего они какое-то время могут колебаться в своем отношении к нему: сначала им покажется, что он – именно тот, кто им нужен, а потом они начнут сомневаться в этом. Звезды советуют им "отключить" голову и прислушаться к своим чувствам, во-первых, они будут куда откровеннее, а во-вторых, не обманут.

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