Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет 5-11 октября

Озеро в виде сердца / © Associated Press

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Личная жизнь — не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе — 5-11 октября?

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Телец

Тельцы могут познакомиться с человеком, которого захотят назвать своей судьбой, благодаря случайности. Например, они столкнутся с кем-то в дверях своего офиса или просто на улице — на тротуаре или пешеходном переходе. Главное, чтобы представители знака, которые, как правило, слишком увлечены собой, чтобы обращать внимание на окружающих, ответили на его попытки завести знакомство, звезды уверены: они не пожалеют.

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Стрелец

Стрельцам, которые захотят взбодриться и в очередной раз поссориться с любимым человеком, вряд ли смогут рассчитывать на такой результат. На этой неделе — в отличие от другого времени — оно не закончится, как это обычно бывает, скандалом, а, наоборот, приведет к перезагрузке, благодаря которой можно будет открыть новую страницу отношений, а уж что они на ней «напишут», в значительной степени зависит только от них — близкий человек подчинится их выбору.

Рыбы

Рыбы — особенно те из них, у кого в последнее время расстроились отношения со второй половинкой — получат шанс их наладить. Близкие и любимые люди будут охотно идти на контакт, легко прощать нанесенные обиды и искренне каяться перед теми, кого задели сами. Впрочем, удача ждет и представителей знака, пока еще не встретивших человека, с которым им захотелось бы связать свою жизнь. — возможно, именно в эти дни им удастся это сделать.

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