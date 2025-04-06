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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
1310
Время на прочтение
2 мин

Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет 7-13 апреля

К звездам можно обращаться с любым вопросом – они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.

Автор публикации
Мила Королева Мила Королева
Гороскоп любви

Гороскоп любви / © Credits

Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе – с 7 по 13 апреля?

Телец

Тельцам, которые в это время могут затосковать во своим бывшим, звезды настоятельно рекомендую смирить свою гордыню и порождающее ее упрямство и – казалось бы, что может быть проще! – позвонить тому, без кого они им так трудно жить. Сделав такой – во всех отношениях простой – шаг, представители знака смогут наладить расшатавшиеся в последнее время отношения, останется только поддерживать их на должном уровне и не ссорится впредь.

Скорпион

Скорпионам, чем старше они становятся, тем сложнее найти общий язык с претендентами на свою руку и сердце, хотя с течением лет их поток не уменьшается – представители знака остаются привлекательными для представителей противоположного пола. На наступающей неделе имеет смысл сменить гнев на милость, а раздражение – на нейтральное отношение: вероятность встретить свою вторую половинку сейчас будет вероятна как никогда.

Стрелец

Стрельцам, которых вполне может настичь любовь прямо на рабочем месте, прежде чем «нырнуть» в чувства как в омут головой, все-таки стоит хотя бы немного притормозить. Пауза необходима им для того, чтобы задуматься: что они будут делать, когда яркий и бурный, но, скорее всего, краткосрочный роман закончится, а рано или поздно это обязательно произойдет. Смогут ли они после этого так же спокойно работать вместе или им придется уволиться?

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