Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет 7-13 апреля

Гороскоп любви / © Credits

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Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе – с 7 по 13 апреля?

Телец

Тельцам, которые в это время могут затосковать во своим бывшим, звезды настоятельно рекомендую смирить свою гордыню и порождающее ее упрямство и – казалось бы, что может быть проще! – позвонить тому, без кого они им так трудно жить. Сделав такой – во всех отношениях простой – шаг, представители знака смогут наладить расшатавшиеся в последнее время отношения, останется только поддерживать их на должном уровне и не ссорится впредь.

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Скорпион

Скорпионам, чем старше они становятся, тем сложнее найти общий язык с претендентами на свою руку и сердце, хотя с течением лет их поток не уменьшается – представители знака остаются привлекательными для представителей противоположного пола. На наступающей неделе имеет смысл сменить гнев на милость, а раздражение – на нейтральное отношение: вероятность встретить свою вторую половинку сейчас будет вероятна как никогда.

Стрелец

Стрельцам, которых вполне может настичь любовь прямо на рабочем месте, прежде чем «нырнуть» в чувства как в омут головой, все-таки стоит хотя бы немного притормозить. Пауза необходима им для того, чтобы задуматься: что они будут делать, когда яркий и бурный, но, скорее всего, краткосрочный роман закончится, а рано или поздно это обязательно произойдет. Смогут ли они после этого так же спокойно работать вместе или им придется уволиться?

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