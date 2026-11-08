Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет 9-15 ноября

Озеро в виде сердца / © Associated Press

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Личная жизнь — не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе — 9-15 ноября?

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Телец

Тельцы, которые давно состоят в отношениях с партнером из-за рубежа, могут получить от него предложение оформить их связь официально, а затем и съехаться, сменив страну, где они сейчас находятся, на новую.

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Звезды не дают им советов относительно того, как поступить в данном, справедливо считая: решать, как поступить они должны сами. Тем не менее, они все-таки рекомендуют не торопиться: перемены в результате окажутся очень серьезными, поэтому важно тщательно взвесить все факторы «за» и «против».

Дева

Девы часто демонстрируют окружающим — особенно близким им — людям внешнюю холодность, но это не значит, что у них в душе не кипят серьезные страсти. Так, в это время их может накрыть приступ ревности, для которой — и они прекрасно это понимают — у них нет никакого основания.

Но, как известно, ревнивцы и не нуждаются в реальном поводе — они получают сомнительное удовольствие от одних только подозрений. Главное — помнить, что такие отношения с любимым человеком чреваты разрывом.

Скорпион

Скорпионам, похоже, уже изрядно надоел тот факт, что их партнер не делает решительных шагов, направленных на изменение официального статуса их отношений.

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Такая неопределённость раздражает представителе знака, но, несмотря на это, звезды все-таки не советуют им форсировать события, настаивая на скорейшем решении вопроса. Близкий человек должен сам «созреть» для таких — очень важных- и ответственных — жизненных перемен: излишняя поспешность еще никому не помогла.

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