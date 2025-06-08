Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет 9 по 15 июня

Сердце / © Associated Press

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Содержание Рак Дева Водолей

Личная жизнь — не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе — с 9 по 15 июня?

Рак

Раки — особенно те из них, кто пока еще не устроил свою личную жизнь — вполне могут рассчитывать на романтическую встречу с человеком, который способен перевернуть их жизнь с ног на голову — в романтическом смысле этого слова. Правда, звезды предостерегают их от знакомств на улице — это может быть опасно, а вот знакомые друзей или родственников станут подходящей кандидатурой для перспективных — в том числе, и матримониальных — отношений.

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Дева

Девы = даже те, кто уже находится в отношениях — могут встретить человека, которого впоследствии захотят назвать своей второй половинкой, благодаря случайности, которую иначе как счастливой и не назовешь. Велика вероятность того, что он, например, ошибется номером или отправит письмо на очень похожий, но, тем не менее, неправильный электронный адрес. Главное для представителей знака — не сбросить вызов и не отправить сообщение в мусорную корзину, тогда получится, что судьба дала им шанс зря.

Водолей

Водолеям, которым понадобиться помощь, стоит обратиться к старому знакомому, с которым их когда-то связывали романтические чувства. Такой — во всех отношениях благоприятный — повод может стать триггером, который возобновит существовавшие, но, похоже, так до сих пор и не угасшие чувства. Главное, позаботиться о том, чтобы причина, по которой представители знака обратятся за содействием, была весомой — в противном случае их могут заподозрить в манипуляции.