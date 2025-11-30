Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 1-7 декабря

Сердце / © Associated Press

Реклама

Личная жизнь — не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе — с 1 по 7 декабря?

Телец

Тельцам звезды рекомендуют отказаться от упрямства в отношениях с близким человеком, найдя для него иное — более подходящее — применение, например, профессиональную деятельность или бизнес. Своему же партнеру необходимо хотя бы время от времени идти на уступки, что не является, как кажется производителям знака, слабостью — напротив, воспринимать такую тактику можно как дипломатичность и умение ладить с человеком, который играет в их жизни огромную — можно даже сказать, определяющую — роль.

Реклама

Дева

Девам не стоит предъявлять к любимому человеку заведомо завышенные требования — перфекционизм представителей знака, которые они проявляются не только к себе, но и к другим последним может и надоесть, а тогда на продолжение отношений рассчитывать не придется. Возможно, стоит принять партнера таким, какой он есть, и не пытаться «лепить» из него нечто, что является прекрасным с их точки зрения — тогда и ладить с ним станет гораздо проще, легче и, что очень важно приятнее.

Весы

Весы, столкнувшись с проблемами в отношениях с любимым человеком, ни в коем случае не должны их замалчивать, поскольку в результате это приведет к их значительному ухудшению. Что бы ни случилось, необходимо проговаривать любые затруднения, в таком случае удастся их разрешить и даже перейти на новый — более высокий — уровень, а вот сделав вид, что ничего не происходит, можно потерять то, что есть, и, возможно, то, что будет — то есть, существующие у представителей знака перспективы.