Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 1 по 7 апреля

К звездам можно обращаться с любым вопросом – они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.

Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе – с 1 по 7 апреля?

Овен

Овнам – особенно тем из них, кто состоит в отношениях уже не один год – необходимо сделать все для того, чтобы укрепить эту связь. Если же на прежних основах сделать это невозможно, необходима перезагрузка: возможно, она будет непростой, но в любом случае – лучше расставания. Представителям знака необходимо беречь своего нынешнего партнера – того, кто будет лучше, на их горизонте пока нет.

Телец

Тельцам, которые могут столкнуться с изменой второй половинки, конечно, придется нелегко, но случавшееся не значит, что в отношениях нужно, что называется, рубить с плеча. Возможно, все не так просто, как покажется на первый взгляд, и в случившемся есть и их собственная вина. В любом случае торопиться с решением – особенно если оно не будет иметь обратной силы – нежелательно, надо взять тайм-аут и подумать.

Козерог

Козероги, личная жизнь которых протекает в те непродолжительные периоды, которые отделяют один важный проект от другого, могут совместить приятное с полезным – завести служебный роман. Принято считать, что такие отношения несерьезны и кратковременны, но в данном случае все может сложиться с точностью до наоборот: они окажутся продолжительными и завершатся официальным браком.

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