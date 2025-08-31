Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 1 по 7 сентября

Любовь / © Associated Press

Личная жизнь — не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе — с 1 по 7 сентября?

Овен

Овнам не стоит никого обманывать, поскольку они и сами прекрасно знают, что в ссоре, которая отдалила их с любимым человеком друг от друга, есть значительная доля их собственной вины. А, значит, и исправлять положение придется им и только им, но приятной новостью является тот факт, что их партнер будет готов не только принять извинения и объяснения, но и сам сделает шаг навстречу. Представителям знака останется только постараться ничего не испортить свойственной им вспыльчивостью.

Козерог

Козероги могут рассчитывать на приятный сюрприз, связанный с человеком, который некоторое время назад самым неожиданным образом исчез из их жизни. Представители знака буквально голову себе сломали, пытаясь понять, что произошло, и нет ли в этом их собственной вины. Но теперь, выяснится: у любимого человека была более чем уважительная причина, о чем он и расскажет, свалившись как снег на голову — самим же им останется только забыть обиду, если, конечно, она существовала.

Рыбы

Рыбы, как один из самых романтичных знаком Зодиака, очень трепетно относятся к разного рода знакам внимания — подаркам и сюрпризам. Причем, они совершенно некорыстны — для них главное не деньги, которые заплатил любимый человек, а тот факт, что он подумал и позаботился о том, чтобы доставить им радость. И в это время повода для нее у представителей знака будет, к тому же, жаловаться на экономность партнера им не придется — сюрприз превзойдет даже самые смелые их ожидания.