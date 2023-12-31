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Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 1 по 7 января

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 1 по 7 января

Любовный гороскоп на неделю / Фото: Credits

К звездам можно обращаться с любым вопросом – они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье. 

Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области. 

Кому повезет в любви на этой неделе – с 1 по 7 января?

Телец 

Тельцам необходимо связаться с человеком, которого они любили раньше, да и до сих пор, похоже, не забыли. Возможно, поскольку старая любовь не ржавеет, нужно дать еще один шанс отношениям, которые могут открыть новую – счастливую – страницу в жизни представителей знака. Если же они опять не сложатся, а такое тоже возможно, само общение – вкупе с общими воспоминаниями – уже сыграет важную роль, поскольку станет источником приятных эмоций. 

Дева 

Девам звезды настоятельно рекомендуют хоть немного снизить планку, под которую они подгоняют всех претендентов на свою руку и сердце – они задрали ее слишком высоко, поэтому неудивительно, что никто из знакомых – как старых, так и новых – до нее не дотягиваются. Возможно, стоит дать шанс человеку, который давно находится рядом, но не вписывается в образ идеального возлюбленного, а вдруг этот тот самый – единственный и неповторимый. 

Весы 

Весам желательно наконец-то перестать строить любимому человеку глазки и наконец-то сделать – или принять – предложение руки и сердца. В первую неделю года такой поступок окажется не только приятным, но и символичным – в это время закладывается программа жизни на весь последующий год, поэтому важно сделать все для того, чтобы они были положительными. 

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Дата публикации
Просмотры
313
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