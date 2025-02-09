Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 10 по 16 февраля

К звездам можно обращаться с любым вопросом – они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.

Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе – с 10 по 16 февраля?

Овен

Овнам не стоит торопить события, заставляя любимого человека делать решительные шаги, к которым он, возможно, еще не готов. Более того, существует вероятность, что он вообще на них не осмелится, но и тогда нежелательно подталкивать к поведению, которому он противится. Важно помнить, что любое насилие в таком случае недопустимо – лучше отпустить того, кто по какой-то причине не оценил представителей знака, тем более что очень быстро на его место придет кто-то другой – более перспективный.

Дева

Девам звезды обещают сюрприз, на который представители знака уже и не рассчитывали: возможно, в их жизнь вернется человек, который – без каких-либо объяснений – пропал из нее некоторое время назад. Разумеется, он озаботился сочинением легенды, которая – на его взгляд – должна объяснить его загадочное исчезновение и неожиданное возвращение. Несмотря на то, что лжи в таких объяснениях будет совсем немного, стоит хорошо подумать, принимать подобные оправдания или нет – в каждом случае ответ будет свой.

Водолей

Водолеям не стоит делать трагедию из охлаждения, которое наступило в их отношениях с близким человеком. Период притяжения всего лишь сменился периодом отторжения, который, скорее всего, продлится недолго, поэтому его нужно пережить, не теряя при этом присутствия духа и достоинства: нежелательно ни демонстрировать гордость, отталкивая от себя партнера, ни закатывать истерики, требуя немедленного восстановления статус-кво. В ближайшее время все вернется на круги своя само собой – без усилий с их стороны.

Читайте также: