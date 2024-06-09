Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 10 по 16 июня

К звездам можно обращаться с любым вопросом – они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.

Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе – с 10 по 16 июня?

Овен

Овны, которые в последнее время считали, что их отношения с любимым человеком зашли в тупик, смогут, перезагрузив их, на собственном опыте убедиться в том, что можно – согласно известной поговорке – 2влюиться в собственного мужа». При этом совершенно неважно, что они являются друг для друга, образно говоря, просчитанными книгами – им удастся найти новые страницы.

Стрелец

Стрельцам звезды обещают приятный сюрприз: они могут узнать, что печальное известие о состоянии здоровья близкого им человека оказалось ошибочным, на самом же деле с ним все в порядке. Более того – и это уж совсем невероятно! – вскоре им удастся встретиться, так что нужно, не теряя времени даром, начать готовиться к этому – во всех отношениях судьбоносному – событию

Водолей

Водолеям звезды советуют войти дважды в одну и ту же реку – конечно, многие скажут, что это невозможно, но почему бы не попробовать возобновить отношения с некогда любимым человеком? Тем более, что он сам, похоже, не против такого возвращения в прошлое. В каждом конкретном случае все сложится по своему сценарию, но как известно, лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть.

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