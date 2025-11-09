Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 10 по 16 ноября

Сердце / © Associated Press

Личная жизнь — не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе — с 10 по 16 ноября?

Овен

Овнам, которых пылкость и вспыльчивость отличает во всех жизненных сферах, и личные отношения в этом смысле — е исключение, часто могут пугать близких людей чрезмерной эмоциональностью. Конечно, проявление чувств — дело хорошее, но даже тут необходимо соблюдать меру, учитывая при этом темперамент партнера, который может быть более умеренным, чем у самих представителей знака, а это — прямой путь к непониманию, которое со временем будет усиливаться.

Дева

Девам желательно хотя бы немного ослабить хватку, при помощи которой они держат близкого человека, что называется, на коротком поводке. Представителей знака можно понять: благодаря такому режиму общения они чувствуют себя спокойнее и увереннее: они всегда знают, где виданной момент находится партнер, что он делает, не забыл ли сделать то, о чем они его просили. Но неплохо было бы принять во внимание и интересы противоположной стороны, которой это не п нраву.

Водолей

Водолеям, которые решат устроить любимому человеку сюрприз, звезды советуют обратить внимание на два момента. Во-первых, необходимо учесть именно его вкусы, желания и ожидания, не полагаясь исключительно на собственное мнение относительно того, что будет уместно в данном случае. А во-вторых, нужно использовать весь свой креатив, чтобы поздравление оказалось не шаблонным, а по-настоящему уникальным и творческим — только в таком случае оно запомнится надолго.