Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 11 по 17 августа

Телец Дева Скорпион

Личная жизнь — не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе — 11 по 17 августа?

Телец

Тельцам не стоит переживать по поводу разлуки с любимым человеком, которая возможна в это время. Она не только разрушит отношения между ними, как думают сами представители знака, а, наоборот, еще больше укрепит их. Главное — настроиться на расставание, тем более, что оно окажется непродолжительным — тогда и перенести его будет совсем нетрудно, а уж насколько радостной будет встреча, представители знака даже представить себе не могут.

Дева

Девам, которые недовольны отношениями с любимым человеком, необходимо наконец-то решиться на активные действия: либо они принимают своего партнера таким, какой он есть, и успокаиваются, либо расстаются и больше о нем не вспоминают. Как первый, так и второй варианты успокоят не только самих представителей знака, но и человека, с которым они постоянно выясняют отношения — в конце концов, душевное спокойствие дороже для всех.

Скорпион

Скорпионам звезды настоятельно рекомендуют не мучит любимого человека неизвестностью и честно дать ему ответ на предложение руки и сердца. Конечно, в женщине должна быть загадка, поэтому взять время — якобы на размышления — святое дело, но затягивать этот процесс не стоит. Тем более, что представители знака давно приняли положительное решение, так почему бы не обрадовать своего потенциального мужа и не сообщить ему такое приятное известие.