Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 11 по 17 декабря

К звездам можно обращаться с любым вопросом – они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.

Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе – с 11 по 17 декабря?

Дева

Девам и их партнерам, которые постепенно начали уставать от отношений, звезды настоятельно рекомендуют вернут в них романтику. При этом совершенно не обязательно отправляться за этим в Париж и подниматься на Эйфелеву башню, нужно просто дать волю своей фантазии: необычная прогулка, подарок с намеком, неожиданное признание в любви – любые такие действия станут приятным сюрпризом для партнера.

Весы

Весам – особенно тем из них, кто в прошлом имел опыт неудачных отношений – в настоящий момент устроить свою личную жизнь мешают именно эти – негативные – воспоминания. Они совершенно напрасно сравнивают былые обстоятельства с нынешними – похоже, они разыгрываются совсем по другому сценарию. Важно помнить: если постоянно жить прошлым, то не останется ни времени, ни сил на счастливое настоящее.

Водолей

Водолеи – преимущественно те, кто на данный момент не состоит в отношениях – влюбившись, довольно быстро могут понять, что тот, кого они выбрали, не отвечают им взаимностью. Что ж, такое случается, и звезды не советуют им впадать в уныние. Во-первых, даже такая любовь все равно приносит в жизнь яркие краски, которые украшают жизнь. А во-вторых, она позволяет наслаждаться тем, на что в другом случае не хватает времени – музыкой и поэзией.

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