Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 11 по 17 марта

К звездам можно обращаться с любым вопросом – они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.

Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе – с 11 по 17 марта?

Телец

Тельцам, нашедшим – как им кажется – любовь всей своей жизни, конечно, стоит бороться за свою любовь, но – без чрезмерного упорства и настойчивости. Таким образом они не приблизят к себе любимого человека, а, наоборот, оттолкнут его от себя, что вряд ли входит в их планы. В сложившейся ситуации звезды советуют подождать: если это действительно их судьба, все сложится само по себе.

Рак

Ракам – преимущественно тем, кто пока еще не устроил свою личную жизнь – необходимо поработать над собой. В отношениях с противоположным полом им зачастую н хватает уверенности, в себе из-за чего они и проигрывают более напористым и веры в свои чары. Если они немного поработают над своей самооценкой, то добьются результата, на который пока – по причине исключительно скромности – и не надеются.

Стрелец

Стрельцам, которые поссорились с близким человеком, необходимо приложить максимум усилий для примирения – в конце концов, именно они виноваты в случившемся конфликте, да и переживают они из-за него больше, чем когда-либо. Главное, забыть о поводе, который невольно стал причиной раздора: подозрения для ревности, которые не имеют под собой реального основания, а значит, и сориться было ни к чему.

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