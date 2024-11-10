Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 11 по 17 ноября

К звездам можно обращаться с любым вопросом – они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.

Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе – с 11 по 17 ноября?

Овен

Овнам звезды советуют бороться за свои чувства, даже если им будет казаться, что надежды на возобновление гармоничных отношений практически нет. Главное – не потерять интерес к любимому человеку, как это часто бывает у представителей знака: очень быстро они осознают свою ошибку, но оправдаться в своей слабости и переменчивости перед любимым человеком уже не смогут.

Весы

Весам, которые не только изменили близкому человеку, но и были так неловки, что позволили себя обнаружить, стоит хорошо подумать о том, как им выйти из сложившейся ситуации без моральных потерь. И тут существует два варианта: с одной стороны, можно постараться загладить свою вину, с другой – разорвать отношения окончательно, как известно, измены не возникают на пустом месте.

Рыбы

Рыбы – во всяком случае, те, кто пока пребывает в одиночестве – могут рассчитывать на судьбоносное знакомство с человеком, который задержится в их жизни надолго, а, возможно, останется в ней навсегда. На этот раз им посчастливится встретить того, с кем их объединят не только страстные отношения, но и образ мыслей, вкусы и мировоззрение в целом, то есть, свою вторую половинку.

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