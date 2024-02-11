Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 12 по 18 февраля

К звездам можно обращаться с любым вопросом – они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.
Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.
Кому повезет в любви на этой неделе – с 12 по 18 февраля?
Телец
Тельцам важно помнить, что ревность далеко не всегда является признаком сильной любви, скорее – наоборот, свидетельствует о ее недостатке. К тому же, не стоит считать свои подозрения реальными фактами – скорее всего, они не имеют под собой никакого снования, а испортить отношения с любимым человеком окажется гораздо проще, чем потом все исправить.
Близнецы
Близнецам можно попробовать сделать то, о чем, как правило, говорят, что это невозможно, а именно – войти два раза в одну и ту же реку. Рухнувшие в недавние прошлые отношения с любимым человеком можно попробовать восстановить, если, разумеется, у представителей знака есть такое желание. Вполне возможно, вторая сторона только этого и ждет.
Весы
Весам придется наконец-то найти выход из отношений, при которых вместе тесно, а врозь – скучно. Не стоит мучиться самим и мучить человека, который был – или до сих пор остается – любимым: нужно либо завершить их, либо перезагрузить и начать с чистого листа. Как именно поступить, может решить только сам человек – верного совета никто ему не даст.
Читайте также:
- На кого прольется денежный дождь в феврале 2024-го
- Плутон в Водолее: известный астролог рассказал, как изменится мир в ближайшее время
- Зодиакальный гороскоп на февраль 2024 года для всех 12 знаков
- Этим трем знакам Зодиака повезет в любви в феврале 2024 года