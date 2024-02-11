Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 12 по 18 февраля

К звездам можно обращаться с любым вопросом – они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.

Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе – с 12 по 18 февраля?

Телец

Тельцам важно помнить, что ревность далеко не всегда является признаком сильной любви, скорее – наоборот, свидетельствует о ее недостатке. К тому же, не стоит считать свои подозрения реальными фактами – скорее всего, они не имеют под собой никакого снования, а испортить отношения с любимым человеком окажется гораздо проще, чем потом все исправить.

Близнецы

Близнецам можно попробовать сделать то, о чем, как правило, говорят, что это невозможно, а именно – войти два раза в одну и ту же реку. Рухнувшие в недавние прошлые отношения с любимым человеком можно попробовать восстановить, если, разумеется, у представителей знака есть такое желание. Вполне возможно, вторая сторона только этого и ждет.

Весы

Весам придется наконец-то найти выход из отношений, при которых вместе тесно, а врозь – скучно. Не стоит мучиться самим и мучить человека, который был – или до сих пор остается – любимым: нужно либо завершить их, либо перезагрузить и начать с чистого листа. Как именно поступить, может решить только сам человек – верного совета никто ему не даст.

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