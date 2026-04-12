Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 13 по 19 апреля

Озеро в виде сердца / © Associated Press

Реклама

Личная жизнь — не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе — с 13 по 19 апреля?

Рак

Раков могут ждать серьезные перемены в личной жизни, которым они должны поспособствовать сами: без активных действий и решительных поступков рассчитывать на судьбоносные события им не придется. В это время самое важное — не ждать милости от природы, в нашем случае — судьбы — а взять все в свои руки. Конечно, для этого представителям этого тихого — и даже боязливого — знака придется выйти из зоны комфорта и начать действовать, но если они сами не сделают шаг навстречу человеку, который им симпатичен, сам он, возможно, так на него и не осмелится.

Реклама

Лев

Львам, как говорят в таких случаях, нужно быть проще, тогда они смогут рассчитывать на приятные события в личной жизни. Если — по привычке — включить режим «снежной королевы», то человек, который испытывает к представителям знака серьезные чувств, может — из-за боязни отказа –не признаться в них. А, значит, надо облегчить ему эту задачу, создав доброжелательный моральный климат, что на самом деле не так сложно, как может показаться на первый — да и второй — взгляд, главное — захотеть впрочем, желание действовать важно во всех сферах жизни и деятельности.

Водолей

Водолеи, которых в последнее время стали в разы взбалмошнее и непоследовательнее, чем это случается с ними в более спокойные времена, вполне могут поссориться с близким человеком. В момент ссоры они вряд ли будут понимать, насколько нежелательны события, которые за ней последуют, но это вопрос непродолжительного времени. Чтобы не оказаться в малоприятной ситуации, представителям знака необходимо сдерживать негативные эмоции, не позволяя им рушить отношения, которые для них важны и дороги, да, к тому же, еще и выстраивались в течение довольно долгого времени.

