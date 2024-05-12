Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 13 по 19 мая

К звездам можно обращаться с любым вопросом – они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.

Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе – с 13 по 19 мая?

Овен

Овнам не стоит решать вопросы, касающиеся личной жизни, по привычной схеме: скандал, затянувшаяся обида, бурное примирение – на этой неделе она принесет противоположный результат. А вот миролюбие, даже если для него придется сделать над собой титаническое усилие, приведет к потрясающим итогам: благотворная моральная атмосфера только улучшат отношения с любимым человеком.

Близнецы

Близнецам нежелательно играть в влюбленным в них человеком как кошка с мышкой – то приближая, то отталкивая его от себя. Таким образом можно довести человека до белого каления, в результате чего отношения разладятся окончательно. Вот только представители знака, которые, казалось бы, только этого и добивались, вряд и будут довольны тем, что у них получилось, так что им не стоит искать добра от добра.

Рыбы

Рыбам может показаться, что новые отношения волнуют их больше, чем прежние, и это даже натолкнет их на мысль круто изменить свою жизнь. Однако звезды не рекомендуют им этого делать: очарование новизны очень быстро пройдет, и придется с повинной головой возвращаться к прежнему партнеру. Он, конечно, пусть и не сразу, но простит, а вот осадок, который будет омрачать отношения, останется.

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