Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 13 по 19 октября

Любовь / © Associated Press

Реклама

Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе – с 13 по 19 октября?

Овен

Овнам не стоит давить на любимого человека, добиваясь, чтобы он поступил так, как хотят они. Даже если учесть, что такое «влияние» на партнера действительно необходимо, для него необходима психологическая тонкость, которой представители этого знака, увы, не обладают. А, значит, им имеет смысл отстраниться от сложившейся ситуации и пустить ее на самотек –в таком случае близкий человек сам поймет, что был неправ, и, сделав необходимые выводы, поступит именно так, как нужно.

Реклама

Весы

Весам не стоит нервировать близкого человека, бросая заинтересованные взгляды по сторонам – на привлекательных особ противоположного пола. Конечно, легко увлекающихся и постоянно влюбляющихся представителей знака, исправить невозможно, да никто от них этого и не требует. Но желательно хотя бы немного сдерживать себя, в противном случае терпение того, кто находится рядом, может лопнуть окончательно, что приведет к серьезному конфликту, а то и разрыву.

Рыбы

Рыбам не стоит расстраиваться из-за расставания с некогда близким человеком. Во-первых, отношения с ним уже давно изжили себя и существовали не столько по необходимости, сколько по инерции, а, значит, радости представителям знака не приносила. Ну, а, во-вторых, в самое ближайшее время – не исключено, что именно на этой неделе – в их жизнь придет человек, который полностью затмит ушедшего, так что осталось еще немного потерпеть и все наладится.