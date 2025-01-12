Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 13 по 19 января

К звездам можно обращаться с любым вопросом – они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.

Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе – с 13 до 19 января?

Телец

Тельцам звезды настоятельно рекомендуют смирить свою гордыню и сделать шаг навстречу любимому человеку, с которым они находятся в состоянии перманентного – и досадного – конфликта. Правда, для этого им придется признать, что в случившемся разрыве отношений виноваты именно они, а значит, и отвечать за совершенный промах необходимо им. Что же до их второй половинки, то она охотно пойдет на примирение, главное – предложить ей такую возможность.

Дева

Девам – особенно тем из них, кто не так давно расстался с близким человеком – не стоит беспокоиться на этот счет, поскольку долго в одиночестве они не останутся. Правда, для того, чтобы обрести новое счастье в личной жизни, представителям знака нужно сделать какие-то телодвижения. Вместо того, чтобы, пребывая в пессимизме, целыми днями сидеть дома, необходимо как можно чаще выходить "в люди" и общаться с представителями противоположного пола.

Стрелец

Стрельцы известны стремительностью и решительностью, с которой они обычно действуют, добиваясь хороших результатов. Но в личной жизни – особенно в нынешних реалиях – представителям знака необходимо смириться с тем, что от них практически ничего не зависит. Все, что они могут сделать сейчас, это положиться на судьбу и ждать: велика вероятность того, что итог окажется даже более благоприятным, чем они могут себе представить даже в самых смелых мечтах.

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