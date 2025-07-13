Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 14 – 20 июля

Любовь / © Associated Press

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Личная жизнь — не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе — с 14 по 20 июля?

Телец

Тельцкам — во всяком случае, так считают звезды — желательно перестать обижаться на любимого человека, поскольку это мешает полноценному развитию отношений с ним. Тем более, что его вины в случившемся не так уж и много — всему причиной вспыльчивость самих представителей знака, которые — в пылу своих эмоций — способны сделать из мухи слона. Исправить ситуацию, загладив при этом свою виновность, можно одним-единственным способом: успокоиться и помириться.

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Дева

Девам — прежде всего, тем из них, у кого в последнее время испортились отношения с близким человеком — стоит попытаться их исправить. Для этого им нужно сделать то, в чем отчаянно нуждается их партнер: например, проявить по отношению к нему чуть больше душевной теплоты. Представителям знака сделать это будет нетрудно, а любимый человек обязательно оценит желание пойти ему навстречу. Ну, а на будущее стоит сделать важные выводы о том, что отношения не могут быть игрой в одни ворота.

Весы

Весам, которые недавно поссорились со своей второй половинкой, и очень переживают по этому поводу, нужно быть готовым к тому, что любимый человек придет к ним с извинениями. Главное в таком случае — не «накручивать» свою обиду дальше и не отталкивать своего партнера, а принять его объяснения с готовностью и пониманием. Стоит помнить о том, что мир в отношениях стоит дорого, к тому же его очень легко разрушить и крайне сложно — а иногда и невозможно — восстановить в полном объеме.

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