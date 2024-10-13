Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 14 по 20 октября

К звездам можно обращаться с любым вопросом – они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.

Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе – с 14 по 20 октября?

Лев

Львам в отношениях с близким человеком необходимо, образно говоря, хотя бы на время снять с головы корону, слишком уж заносчиво и высокомерно они ведут себя с ним в последнее время. Возможно, у них и есть для этого основания, но в таком случае им все-таки стоит определиться с тем, заинтересованы они в продолжении этой связи или нет: в случае положительного ответа стоит вести себя скромнее.

Весы

Весам, которые, влюбившись, никак не могут решиться, чтобы признавшись в этом человеку, к которому они испытывают нежные чувства, пора набраться смелости и сделать решительный шаг. В противном случае они могут остаться ни с чем: конкурент – или конкурентка – в зависимости от того, в какому полу принадлежит представитель знака, может оказаться гораздо более активным и настойчивым.

Рыбы

Рыбам, которые – в отсутствии реальных отношений – мечтают о возлюбленном, которого хотели бы видеть рядом, неплохо было бы обратить внимание на тех, кто находится с ними рядом. Вполне возможно, что кто-то из близких знакомых ни в чем не уступает виртуальному образу идеального спутника жизни, но представители знака в тумане своих грез упорно его не замечают, о чем впоследствии могут всерьез пожалеть.

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