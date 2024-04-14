Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 15 по 21 апреля

К звездам можно обращаться с любым вопросом – они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.

Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе – с 15 до 21 апреля?

Овен

Овнам пора признать, что проблемы в отношениях с близким человеком, от которых они страдают, предопределены их собственными качествами характера – прежде всего вспыльчивостью и неуживчивостью. Стоит представителям знака взять на вооружение сдержанность, как ситуация изменится к лучшему – как будто бы по мановению волшебной палочки.

Телец

Тельцам – если, конечно, они хотят, чтобы в отношениях с любимым человеком воцарилась идиллия – необходимо отказаться от ревности, которая не только всерьез портит их, но и отравляет существование самих представителей знака. Невозможно постоянно находиться под прессом подозрений – тому, кого любишь, нужно верить.

Скорпион

Скорпионам не стоит бояться служебного романа, который в это время вполне может поджидать их на рабочем месте. Он не только не помешает достичь профессиональных успехов, но и поспособствует им. К тому же общие интересы и взгляды на окружающий мир, которые часто свойственны коллегам, укрепляют личные отношения.

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