Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 15 по 21 декабря

Телец

Тельцы уже давно жалеют о том, что в свое время расстались с близким им человеком из-за собственного упрямства и неуступчивости, но, похоже, судьба намерена дать им еще один — счастливый — шанс. Вполне возможно, что они встретят того самого бывшего, по которому так скучают, даже возобновить с ним отношения. Главное, не слушать тех, кто станет их убеждать, что два раза в одну реку войти невозможно — бывают счастливые исключения, и это как раз такой случай.

Лев

Львам категорически не рекомендуется демонстрировать по отношению к кому-либо свойственное им высокомерие, и особенно это касается любимых ими людей. Не стоит успокаивать себя ложной мыслью о том, что тот, с кем их связывают взаимные романтические чувства, в силу своей привязанности никуда от них не денется: терпение может лопнуть у любого — даже самого любящего — человека, и тогда вернуть его расположение может оказаться делом затруднительным — не стоит до этого доводить.

Козерог

Козерогам звезды приготовили долгожданную встречу с человеком, который станет их жизненным спутником надолго, а в некоторых случаях и навсегда. Главное, обращать пристальное внимание на новых людей, которые будут появляться в их окружении: дело в том, что на первый взгляд они могут и не произвести сногсшибательного впечатления, поэтому очень важно оцнивать их тщательно, обращая внимание на мельчайшие детали их облика и, особенно на то, что они будут говорить — именно речь лучше всего охарактеризует собеседника и позволит оценить его по достоинству.