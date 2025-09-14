Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 15 по 21 сентября

Любовь / © Associated Press

Личная жизнь — не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе — с 15 по 21 сентября?

Телец

Тельцам не стоит делать важные — и далеко идущие — выводы из размолвки, которая произошла между ними и любимым ими человеком. Временное отсутствие взаимопонимание не означает, что в отношениях наметился негативный перелом. Возможно, имеет смысл дать себе и своему партнеру передышку, которая позволит оценить ситуацию с холодной — не затуманенной эмоциями — головой, после чего можно буде начинать все сначала — с чистого листа.

Дева

Новая встреча со старым знакомым, которого представители знака не видели уже довольно давно, произойдет не просто так, поэтому отмахнуться от этого события не удастся. Она имеет огромное значение, потому что по сути дела является вторым шансом либо воссоединиться с тем, кто, возможно является судьбой, либо закрыть связанную с ним страницу своей жизни раз и навсегда. Тем не менее, принимая решение, важно помнить, что еще одного шанса звезды скорее всего уже не дадут.

Скорпион

Скорпионы смогут на собственном опыте убедиться в том, что мудрость «от любви до ненависти — один шаг» — не вымысле, а реальность. Правда, в их жизни все произойдет с точностью до наоборот: человек, который до сих пор вызывал у представителей знака исключительно негативные эмоции, неожиданно может показаться им достойным внимания, а затем и симпатичным. Конечно, сразу же бросаться в его объятия не стоит, но дать старому знакомому шанс нужно обязательно.