Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 15 по 21 января

К звездам можно обращаться с любым вопросом – они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.

Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе – с 15 по 21 января?

Овен

Овнам – при всей присущей им пылкости – не стоит рассказывать кому-либо о событиях, происходящих в личной жизни, особенно если они для них являются максимально приятными. Сглаз, как известно, никто еще не отменял, и последствия он может иметь самые неприятные для представителей знака – не стоит рисковать своим счастьем.

Рак

Судьбоносная встреча, которая ждет одиноких Раков в это время, может произойти при самых неожиданных обстоятельствах, поэтому очень важно обращать внимание на новых людей везде и всюду – даже если речь идет об очереди в кассу супермаркета. В противном случае впоследствии придется пожалеть о собственной беспечности.

Рыбы

Рыбам, которые в последнее время столкнулись с проблемами в личной жизни, необходимо проанализировать сложившуюся ситуацию – это даст им серьезную почву для размышлений. Они с удивлением обнаружат, что во многом виноваты сами. Ну а дальше останется только исправлять ситуацию, что совсем несложно и вполне им по силам.

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