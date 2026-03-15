Озеро в виде сердца / © Associated Press

Личная жизнь — не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе — с 16 по 22 марта?

Рак

Раки, которых с полным правом можно назвать главными ревнивцами зодиакального круга, и в это время не изменят себе. Вряд ли у них будет реальный повод для того, чтобы подозревать любимого человека в измене, но, как всегда, он им и не нужен, главное — желание устраивать сцены ему и страдать самим. Как правило, ни к чему хорошему такое поведение их не приводит, но в сейчас в разрушительной миссии они может превзойти сами себя, доведя отношения до полного краха. Возможно, стоит сдержать себя и сохранить мир в браке, особенно если он является гражданским.

Лев

Львы на собственном опыте смогут убедиться в том, что старая любовь не ржавеет: появление в жизни представителей знака человека, с которым их когда-то связывали романтические отношения, могут дать надежду на их возобновление. Тем не менее, звезды настоятельно советуют им как следует подумать о том, стоит приносить существующую — стабильную и счастливую — жизнь в жертву перспективе, которая может оказаться не только туманной, но и ненадежной? Скорее всего, ответ на этот вопрос будет отрицательным, а значит, от резких движений лучше отказаться.

Водолей

Водолеям — в основном, тем из них, кто довольно долго существует в автономном режиме — стоит подумать о том, каким образом из него выйти. Возможно, не стоит отказываться от более тесного общения с человеком, который давно симпатизирует предстаивтелям знака, но по какой-то причине до сих пор не удостоился их внимания. Теперь же пришло время уделить им его, тем более, что это совсем несложно, а вот результат может оказаться неожиданно приятным — останется только пожалеть о том, как много времени было потрачено зря.

