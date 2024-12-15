Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 16 по 22 декабря

К звездам можно обращаться с любым вопросом – они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.

Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе – с 16 по 22 декабря?

Близнецы

Близнецам, которые – как им кажется! – устали от скучной семейной жизни, не стоит торопиться с выводами. Конечно, велика вероятность того, что у них появился новый поклонник, обещающий, что в отношениях с ним все будет по-другому – более ярко и красиво, но в таком случае стоит помнить, что такая вероятность пока существует только на словах – а как все сложится в реальной жизни, предсказать не может никто. Так стоит ли, как говорят в народе, искать добра от добра?

Весы

Весам, которые никак не могут выбрать одного из двух поклонников, кажущихся им одинаково привлекательными, стоит подумать о том, что их нерешительность – признак того, что ни один из них им по-настоящему не нравится. Возможно, имеет смысл… подождать третьего, который предназначен им самой судьбой, но пока по какой-то – разумеется, уважительной – причине не появился в их жизни. Осталось проявить терпение и еще немного потерпеть?

Водолей

Водолеям звезды не рекомендуют бросаться в новый, спонтанно возникший роман как в омут – с головой. Конечно, рассудительность – не самая сильная сторона представителей знака, но хотя бы иногда им важно включать не только креатив, который часто заносит их неизвестно куда, но и голову. Скорее всего, новый знакомый – совсем не тот человек, которого они ждут, а это значит, что время, силы и чувства, которыми они его осчастливят, будут потрачены зря.

Читайте также: