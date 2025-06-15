Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 16 по 22 июня

Сердце / © Associated Press

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Личная жизнь — не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе — с 16 по 22 июня?

Близнецы

Близнецам, которые не решаются расстаться с человеком, отношения с которым давно перестали их устраивать, звезды советуют быть посмелее. Возможно, они боятся, что в результате останутся в одиночестве, которое очень их пугает, но звезды на сто процентов уверены: такой сценарий им не грозит. Напротив, поскольку природа не терпит пустоты, на освободившееся место тут же придет тот, кто всерьез заинтересует представителей знака.

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Лев

Львам, решающим важные проблемы, касающиеся личной жизни, не стоит в таком важном деле прислушиваться к чужому мнению, даже если его будут высказывать близкие или родные им люди, которым они привыкли доверять. Конечно же, они желают представителям знака только добра, но вот учесть все доводы за и против не смогут. К тому же в поисках ответа на этот важные вопрос они будут подходить с логической точки зрения, а она в делах, касающихся чувств, бессильна.

Весы

Весам, которые неоднократно слышали от окружающих старую мудрость о том, что два раза в одну и ту же воду войти невозможно, можно попробовать дать еще один шанс любимому человеку. Расставание с близким человеком, как они сейчас понимают, было ошибкой, но вот в том, что все удастся начать сначала, они всерьез сомневаются. Звезды советуют им попробовать — возможно, на этот раз звезды на небе встанут в другую позицию и им повезет.