Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 16 по 22 сентября

К звездам можно обращаться с любым вопросом – они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.

Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе – с 16 по 22 сентября?

Дева

Девам звезды настоятельно рекомендуют не пытаться усидеть одновременно на двух стульях – это еще никому не удавалось. Хотят они того или нет, придется все-таки выбирать между двумя поклонниками, потому что и дальше лавировать, пытаясь сохранить отношения с обоими, у них не получится. Тем более, что они и сами не знают, зачем им нужно таким образом «разнообразит» свою личную жизнь.

Весы

Весы, хоть они в этом никогда и не признаются, на сто процентов виноваты в ссоре с любимым человеком, получат прекрасный шанс помириться – обстоятельства для этого сложатся максимально благоприятным образом. Главное для представителей знака – не упустить такую прекрасную возможность, в противном случае затянувшийся конфликт может негативным образом отразиться на отношениях.

Скорпион

Скорпионы, давно состоящие в отношениях с человеком, живущим в дальнем зарубежье – возможно, даже в другом полушарии, нужно приготовиться к тому, что их роман, образно говоря, заиграет новыми красками. Велика вероятность предложения, вследствие которого представители знака решат переехать к любимому человеку, полностью сменив свой жизненный уклад.