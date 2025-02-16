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Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 17 по 23 февраля

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Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 17 по 23 февраля

Любовный гороскоп на неделю / Фото: Credits

К звездам можно обращаться с любым вопросом – они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье. 

Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области. 

Кому повезет в любви на этой неделе – с 17 по 23 февраля?

Рак 

Ракам звезды не рекомендуют назначать свидание с любимым человеком на наступающей неделе, поскольку в это время слишком велик риск поссориться из-за ерунды, а на примирение уйдет много времени и сил. Поводом для перенесения встречи может стать профессиональная занятость, что вполне понятно и оправдано – вряд ли близкий человек усомниться в нем, поскольку и сам будет занят работой. 

Водолей 

Водолеям важно помнить о том, что любая связь – это не только радость и удовольствие, но и работа, без которой никак нельзя обойтись. Разногласия, которые наметились между ними в последнее время, как раз и являются следствием того, что отношения были пущены на самотек. Пришла пора, образно говоря, собирать разбросанные ранее камни – то есть, анализировать сложившуюся ситуацию и решать, как ее исправить. 

Рыбы 

Рыбам звезды советуют отправиться на отдых, но не в одиночестве, а с любимым человеком. При этом главная цель такой поездки – не только восстановить свои и его силы, что тоже очень важно, но и проверка прочности и перспективности отношений. Как правило, в непривычной обстановке люди раскрываются гораздо ярче и полнее, чем дома, поэтому сразу станет понятно, насколько комфортным будет совестное проживание. 

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