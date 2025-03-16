Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 17 по 23 марта

К звездам можно обращаться с любым вопросом – они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.

Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе – с 17 по 23 марта?

Телец

Тельцы на собственном опыте смогут убедиться в том, что первая любовь порой не отпускает человека в течение всей жизни. Неожиданная встреча с человеком, которого представители знака знали – и любили – еще в школе или университете, вызовет мощную вспышку чувств, на которую, как считали представители знака, они уже не способны. Считается, что войти два раза в одну и ту же реку невозможно, но почему бы не попробовать.

Весы

Весам пора перестать метаться между двумя конкурентами на их руку и сердце – это занятие изрядно их утомило, но они, похоже, и сами не знают, как сделать правильный выбор. Совет звезд может показаться банальным, но единственно правильным в данном случае решением будет остановиться на том, к кому они чувствуют чуть больше симпатии, даже если ее доля будет незначительной, а вот руководствоваться доводами разума не стоит.

Рыбы

Рыбам не стоит считать ссору, даже если она носит более чем серьезный характер, причиной для расставания. Конфликтов в совместной жизни всегда бывает много – нельзя разрывать отношения каждый раз, когда они случаются. Звезды советуют не делать скоропалительных выводов и тем более не принимать молниеносных и необдуманных решений, а дать себе возможность успокоиться, тогда удастся избежать серьезной ошибки.

Читайте также: