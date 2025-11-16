Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 17 по 23 ноября

Сердце / © Associated Press

Личная жизнь — не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе — с 17 по 23 ноября?

Близнецы

Близнецам не стоит по существующей у них привычке усидеть сразу на двух стульях — в данном случае речь идет о двух поклонниках, из которых представители знака никак не могут выбрать одного — более любимого. Их внутренняя двойственно, как правило, позволяет им долго находится в таком — неопределенном — положении, но в данное время придется все-таки принять такое непростое для них решение, поскольку в противном случае можно остаться в одиночестве.

Лев

Льва, как и странно это прозвучи в отношении такого уверенного в себе знака, необходимо проявить решительность и настойчивость, перейдя — наконец-то — от слов к делу. Похоже, любимый человек уже устал от того, что они никак не могут ответить не столько на его чувства — с этим как раз все в порядке, сколько на предложение оформить отношения официально. В результате он чувствует себя в подвешенном состоянии и не может планировать совместное будущее.

Козерог

Козерогам звезды советуют хотя бы на время поставить на первое место в личной жизни не работу, а отношения с близким человеком. Похоже, он устал ждать, когда на него, наконец-то, обратят внимание, и готов выйти из отношений, в которых занимает второстепенное место. Но еще не поздно исправить ситуацию, и сделать это вполне по силам представителям знака: уделив любимому человеку немного времени и проявив по отношению к нему хотя бы часть внимания, они вернут его расположение. . .