Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 18 по 24 августа

Личная жизнь — не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе — с 18 по 24 августа?

Лев

Львы, хоть они никогда не были людьми робкого десятка, опасаются вступать в более близкие отношения с человеком, который в последнее время оказывает им знаки внимания. Какими соображениями они при этом руководствуются, известно только им — скорее всего, у каждого представителя знака они свои, а вот результат один — негативный. Но почему бы им не дать своему знакомому шанс: ведь если они не попробуют тесно с ним пообщаться, то не узнают, подходит он им или нет.

Водолей

Водолеям, которые хотят обрести счастье в личной жизни, необходимо хотя бы иногда спускаться из их творческих эмпиреев на грешную землю и вести себя как простые люди, без запросов и капризов. Никто из окружающих — и особенно любимый ими человек — не оспаривает их гениальности и не принижает их достоинств, но, поскольку далеко не все находятся на их волне, иногда с ними бывает довольно сложно общаться., а это самым непосредственным влияет на контактах с окружающими.

Рыбы

Рыбам стоит чаще интересоваться тем, чем, где и как занимается в свободное время их партнер, как официальный, так и — особенно! — неофициальный. И дело даже е в том, что он может завести себе кого-то, как говорят в таких случаях, на стороне, просто сложно выстраивать отношения с челвеком, взгляды, увлечения и заинтересованности которого не разделяешь, а он, в свою очередь, точно также относится к тебе. Для счастливой совместной жизни необходим взаимный интерес, а иначе зачем жить вместе.