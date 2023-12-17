Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 18 по 24 декабря

К звездам можно обращаться с любым вопросом – они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.

Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе – с 18 по 24 декабря?

Овен

Овнам необходимо проявить инициативу, сделав первый шаг в отношениях с человеком, которому они симпатизируют. Похоже, человек, в которого они влюблены, как говорят в таких случаях, робкого десятка, поэтому еще долго будет ходить мимо, бросая в их сторону нежные взгляды, но – не более того. Так что нужно брать свою судьбу в собственные руки – так будет и быстрее, и эффективнее.

Лев

Львы могут рассчитывать на судьбоносное знакомство с человеком, который задержится в их жизни надолго, а возможно, останется в ней навсегда. Дело в том, что на этот раз им посчастливится встретить того, с кем их объединят не только страстные отношения, но и образ мыслей, вкусы и мировоззрение в целом – этому человеку ничего не надо будет объяснять.

Рыбы

Рыбам, похоже, необходимо перестать витать в облаках, рисуя в свих мечтах образ человека, которого в природе не существует – только в романтических фильмах, не имеющих ничего общего с реальностью. Правильнее будет оглянуться вокруг – вполне возможно, что рядом находится тот, кто действительно их любит, хоть и не похож на сказочного принца, но вполне симпатичен.

Читайте также: