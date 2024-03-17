Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 18 по 24 марта

К звездам можно обращаться с любым вопросом – они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.

Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе – с 18 по 24 марта?

Дева

Дев ждет служебный роман, который ничем не хуже любого другого – скажем, курортного или театрального. Тем не менее у него есть один существенный недостаток – его лучше держать в тайне от окружающих, в противном случае о нем довольно быстро станет известно начальству, которое чаще всего бывает против романтических связей на рабочем месте.

Весы

Весам – наконец-то! – может ответить взаимностью человек, от которого они давно ее добивались. Разумеется, демонстрировать свою радость в таком случае можно, но – не слишком активно, чтобы не напугать партнер чрезмерным проявлением чувств. Трудно сказать, как он отнесется к бурному взрыву темперамента, так что лучше не рисковать.

Водолей

Водолеям звезды советуют не торопиться с признанием в любви и немного подождать: вполне возможно, что человек, которому они втайне симпатизируют, и сам испытывает к ним романтические чувства и вот-вот в них признается. В таком случае получится, что они не навязали серьезные отношения своему партнеру, а всего лишь приняли их, то есть, находятся в более выигрышном положении.

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