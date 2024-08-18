Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 19 по 25 августа

К звездам можно обращаться с любым вопросом – они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.

Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе – с 19 по 25 августа?

Рак

Не стоит ничего скрывать от близкого человека и, уж тем более, обманывать его. У лжи есть способность обнаруживаться в самое неподходящее время и портить оношения – вплоть до полного разрыва отношений. Если представители знака не ставят перед собой такую цель, то лучше не рисковать и врать, обманывая себя тем, что делаешь это с благими намерениями.

Лев

Львам пора перестать перебирать поклонниками и остановиться на одном – том, который нравится им больше всего. Конечно, представителям знака нравится, что их окружают люди, испытывающие по отношению к ним искреннее восхищение, но это хорошо до определенного времен. Важно помнить, что в таком случае много – это значит ничего, поэтому не стоит распыляться.

Скорпион

Затворничеству, в котором некоторые представители знака сознательно заточили себя в последнее время, должен прийти конец. Наступила пора открыться окружающему миру, который приготовил для них несколько приятных сюрпризов – например, встречу с человеком, у которого есть все основания, чтобы со временем можно было назвать его своей второй половинкой

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