Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 19 по 25 февраля

К звездам можно обращаться с любым вопросом – они могут рассказать о профессиональной жизни, финансах и даже здоровье.

Личная жизнь – не исключение: звезды знают обо всем, что ждет человека в этой области.

Кому повезет в любви на этой неделе – с 19 по 25 февраля?

Рак

Ракам, которые находятся в состоянии перманентной обиды на близкого им человека – наконец-то! – необходимо признать, что его вина не так уж и велика, просто представители знака зациклились на случившемся и не хотят выходить из позы "униженного и оскорбленного". Только осознав, что это путь в никуда, и помирившись, они смогут устранить препятствия к личному счастью, а проще говоря, помириться.

Дева

Девам звезды советуют перестать мечтать о принце на белом коне, поскольку он может не появиться в их жизни до пенсии. Это занятие тем более бесполезно, что рядом уже давно находится человек, который не только любит представителей знака, но и во всем помогает им, опекая и создавая комфортные условия для их жизни и работы. Будет жаль, если ему надоест терпеть равнодушие и он уйдет из жизни привередливых и капризных Дев.

Водолей

Усидеть на двух стульях – сложная задача, и даже если это удается, об удобстве в таком положении говорить не приходится. Принимая ухаживания сразу с двух сторон, невозможно сосредоточиться на чем-то одном, а значит, для ощущений счастья и радости нет ни сил, ни возможностей. Лучший способ выйти из сложившейся – прямо скажем, сомнительной – ситуации – выбрать одного поклонника, а от общения с другим отказаться.

Читайте также: